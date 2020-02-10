В Новосибирске автоледи на кроссовере сбила бабушку с мальчиком

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:08:00+03:00

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В понедельник, 10 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадал ребенок. Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск», бабушка с мальчиком переходила дорогу в районе остановки «Улица Красина». Очевидцы утверждают, что пенсионерка с ребенком шла по «зебре». Как вдруг их сбила иномарка.

— На пешеходном переходе женщина за рулем «Nissan Juke», сбила ребенка с бабушкой. Пострадал мальчик лет 7. На место вызвали «скорую помощь», — сообщил новосибирец.

В ГИБДД информацию уточняют.

Напомним, в понедельник в Новосибирск пришло резкое похолодание. На выходных в городе была оттепель, сегодня плюс внезапно сменился на минус. Жителей города просят быть внимательнее: на дорогах гололед. Пешеходов смотреть по сторонам, автомобилистов соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU