2020-02-10T05:08:00+03:00
Происшествия

В Новосибирске автоледи на кроссовере сбила бабушку с мальчиком

Пенсионерка со школьником переходили дорогу по «зебре»
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Автоледи сбила бабушку с ребенком.Автоледи сбила бабушку с ребенком.
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП пострадал ребенок. Как сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск», бабушка с мальчиком переходила дорогу в районе остановки «Улица Красина». Очевидцы утверждают, что пенсионерка с ребенком шла по «зебре». Как вдруг их сбила иномарка.

— На пешеходном переходе женщина за рулем «Nissan Juke», сбила ребенка с бабушкой. Пострадал мальчик лет 7. На место вызвали «скорую помощь», — сообщил новосибирец.

В ГИБДД информацию уточняют.

Напомним, в понедельник в Новосибирск пришло резкое похолодание. На выходных в городе была оттепель, сегодня плюс внезапно сменился на минус. Жителей города просят быть внимательнее: на дорогах гололед. Пешеходов смотреть по сторонам, автомобилистов соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24