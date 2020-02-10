На работу — пешком: дороги в Новосибирске превратились в каток

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:33:07+03:00

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В понедельник, 10 февраля, в Новосибирск снова вернулась зима. Температура воздуха утром составила —10 градусов. К резкому похолоданию добавились ветер и снег.

В МЧС по Новосибирской области предупреждают водителей быть особенно внимательными: на дорогах жуткий гололед. Лучше вовсе воздержаться от поездок.

— Из-за нестабильных погодных условий на дорогах складывается тяжелая обстановка. В условиях сильного снегопада спасатели рекомендуют жителям и гостям Новосибирской области воздержаться от дальних поездок, как на личном транспорте, так и на общественном. Кроме того, не стоит забывать о соблюдении безопасной дистанции между автомобилями и контроле над скоростью передвижения, особенно при приближении к участкам со снежными переметами. При возникновении любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните на единый номер пожарных и спасателей 101 или на номер 112, — сообщают спасатели.

С самого утра город встал в 9-балльную «пробку». На левом берегу перед Октябрьским мостом случилось несколько ДТП, также авария и на самом мосту.

Напомним, на выходных в Новосибирск пришла настоящая весна. Воздух прогрелся до +3 градусов. Снег начал таять и сходить с крыш. В некоторых районах города это происходило экстремально. А по дорогам побежали настоящие реки.

Новосибирск утонул в февральских лужах.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU