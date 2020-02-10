Нашкодившего щенка, разбившего телевизор, забрали новые хозяева

10 Февр. 2020 2020-02-10T03:32:15+03:00

У прежних он пробыл всего два дня, люди снова вернули малышку на улицу

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Радостную новость сообщила КП-Новосибирск волонтер Наталья Штокер. Щенок по кличке Конфетка нашла себе любящую семью.

У читателей КП-Новосибирск история про нашкодившего щенка, которого спустя два дня хозяева вернули снова на улицу, вызвала широкий резонанс. Малышку по кличке Конфетка сначала приютили, но после того, как она порвала вещи и разбила телевизор, она снова стала бездомной.

Многие новосибирцы встали на защиту щенка, сравнив его с ребенком. Кто-то настаивал на том, что также не потерпел бы в доме такого беспорядка из-за собаки.

Несмотря на разное мнение, нашлись неравнодушные люди, и спустя пару часов после публикации материала на сайте КП-Новосибирск, Конфетка нашла новую семью.

— Забрала пара в возрасте. Малышка будет жить на веранде, весной переселят. Собаки у них были, одна восемь лет жила, вторая пятнадцать. Люди ответственные. Пообещали мне писать о Конфетке, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Наталья Штокер. — Еще были желающие, но пара были первые, кто сразу приехал. Интересовались конкретно этим щенком.

Напомним, эта история началась несколько месяцев назад. К дачным домикам СНТ «Сибирь». вышла собака и вывела с собой семерых щенят.

Их подобрала волонтер Наталья Штокер. Двух мальчиков разобрали быстро, четырех девочек забрала к себе бабушка на передержку, до февраля. А Конфетку взяла молодая пара, но спустя два дня вернула. Щенок вынужден был снова один мерзнуть в холодной будке.

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ИСТОЧНИК KP.RU