2020-02-10T03:42:27+03:00
Происшествия

Под Новосибирском произошло сразу две страшные аварии

В одной из них погиб человек
Надежда РЫЖКИНА
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Смерть водителя произошла из-за столкновения с фуройСмерть водителя произошла из-за столкновения с фуройФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ночью в воскресенье, 9 февраля, на разных участках дороги НовосибирскЛенинск-Кузнецкий произошло сразу два ДТП. Об этом сообщают в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Первое случилось неподалеку от села Усть-Каменка, примерно в 75 км от Новосибирска. Там столкнулись грузовик с легковушкой Chery Tiggo, которая выехала на встречную полосу. Из-за удара фура слетела в кювет, из ее сломанного прицепа выпал груз.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, врачи скорой помощи, пожарные и спасатели.

Ближе к вечеру в нескольких сотнях метров от этой аварии лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Toyota Corolla и «Жигули» (ВАЗ-21053). Здесь все обошлось без жертв — обе машины ехали с невысокой скоростью. Благодаря осторожности водителей серьезных травм не было — повреждения получили только транспортные средства.

У обеих машин сильно помялись капоты и разбился передний бампер Фото: АСТ-54

У обеих машин сильно помялись капоты и разбился передний бамперФото: АСТ-54

На месте дневного ДТП работали ДПС, врачи, пожарные и спасатели.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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