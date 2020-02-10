«Как еще никого не придавило»: под Новосибирском у супермаркета обрушилась вывеска
В Барабинске чуть было не произошла трагедия. У супермаркета обрушилась огромная вывеска. Покупатели и припаркованные машины не пострадали. Напуганные люди стояли рядом и в ужасе смотрели на произошедшее. Немного отойдя от шока, они сняли на видео последствия.
— Вывеска обрушилась. Как еще кого-нибудь не придавила, — комментируют покупатели в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».
Возможно, причиной обрушения стал мокрый снег: рекламный щит не выдержал тяжести. После падения вывески рядом с ней образовался настоящий сугроб.
Напомним, снег, тающий из-за аномально теплой погоды, за несколько дней принес сибирякам немало бед. Так, рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал в дома. Это произошло по улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Глыба оказалась настолько огромной, что выбила балконную дверь квартиры на втором этаже, которая находилась прямо над магазином. Снег рассыпался по полу в гостиной, перепугав жильцов.
А в поселке Октябрьский пенсионер чистил снег у подъезда, как на него с крыши упал целый сугроб. Дедушка погиб на месте.
Под Новосибирском над супермаркетом обрушилась вывеска .
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ИСТОЧНИК KP.RU