2020-02-10T03:10:43+03:00
Происшествия

«Как еще никого не придавило»: под Новосибирском у супермаркета обрушилась вывеска

Никто не пострадал, покупатели успели отскочить
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Барабинске над входом в супермаркет обрушилась вывеска. Фото: стоп-кадрВ Барабинске над входом в супермаркет обрушилась вывеска. Фото: стоп-кадр
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В Барабинске чуть было не произошла трагедия. У супермаркета обрушилась огромная вывеска. Покупатели и припаркованные машины не пострадали. Напуганные люди стояли рядом и в ужасе смотрели на произошедшее. Немного отойдя от шока, они сняли на видео последствия.

— Вывеска обрушилась. Как еще кого-нибудь не придавила, — комментируют покупатели в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

Возможно, причиной обрушения стал мокрый снег: рекламный щит не выдержал тяжести. После падения вывески рядом с ней образовался настоящий сугроб.

Напомним, снег, тающий из-за аномально теплой погоды, за несколько дней принес сибирякам немало бед. Так, рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал в дома. Это произошло по улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Глыба оказалась настолько огромной, что выбила балконную дверь квартиры на втором этаже, которая находилась прямо над магазином. Снег рассыпался по полу в гостиной, перепугав жильцов.

А в поселке Октябрьский пенсионер чистил снег у подъезда, как на него с крыши упал целый сугроб. Дедушка погиб на месте.

Под Новосибирском над супермаркетом обрушилась вывеска .

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84-летний селянин был старшим по дому. Управляющей организации, которая бы убрала снег с крыши, в поселке нет. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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