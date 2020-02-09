В Новосибирске подросток на легковушке сбил 13-летнюю девочку

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:55:35+03:00

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В воскресенье, 9 февраля, в 15:45 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла в Кировском районе, напротив дома №1 по улице Зорге. Водитель ехал в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Вырулив на Зорге со стороны улицы Громова, он совершил наезд на девочку-пешехода.

- Школьница соблюдала правила и пересекала дорогу по пешеходному переходу, а вот у несовершеннолетнего за рулем не было прав на управление машиной, - рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.

Девочка получила перелом бедренной кости, сейчас она находится в больнице. Пока обстоятельства случившегося уточняются, на месте работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU