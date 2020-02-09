2020-02-09T17:55:35+03:00
Происшествия

В Новосибирске подросток на легковушке сбил 13-летнюю девочку

Пострадавшую школьницу отправили в больницу
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Детали происшествия пока уточняются. Фото: соцсетиДетали происшествия пока уточняются. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 февраля, в 15:45 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла в Кировском районе, напротив дома №1 по улице Зорге. Водитель ехал в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Вырулив на Зорге со стороны улицы Громова, он совершил наезд на девочку-пешехода.

- Школьница соблюдала правила и пересекала дорогу по пешеходному переходу, а вот у несовершеннолетнего за рулем не было прав на управление машиной, - рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.

Девочка получила перелом бедренной кости, сейчас она находится в больнице. Пока обстоятельства случившегося уточняются, на месте работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске подросток на легковушке сбил 13-летнюю девочку
«Я так на квартиру заработал»: новосибирец делает состояние на букетах
Новосибирцы слепили снеговика-великана на берегу реки
«Дышать вообще невозможно»: окрестности Пашинского переезда заволокло дымом
Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал
Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске
«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске
Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов
«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
Колесо перемахнуло: автобус, полный пассажиров, попал в ДТП на Димитровском мосту
Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж
«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб
«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод
Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено
«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи
В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами