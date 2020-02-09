«Я так на квартиру заработал»: новосибирец делает состояние на букетах

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:40:54+03:00

Свой бизнес он ведет с 14 лет, когда продал первый букет у носного клуба

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20-летний новосибирец Дмитрий успешно зарабатывает на продаже цветов. Его бизнес нехитрый: купил оптом розы и пошел их продавать подороже. Главное — найти правильное место. Об этом рассказывает интернет-издание «Сибкрай».

Начал путь Дима шесть лет назад, когда еще учился в школе. Он продал первый купленный букет возле ночного клуба «Alpen grotte» — в 2013 году это заведение было очень популярно. Розы разошлись быстро, и в следующую ночь Дима решил повторить эксперимент. Спрос на цветы оказался таким большим, что к выпускному вечеру у школьника уже скопился приличный капитал.

Но на этом юный бизнесмен не остановился. Он постоянно менял точки и изучал публику каждого новосибирского ночного заведения. Так он понял, что лучше всего продавать букеты возле ресторанов. И целиться именно в подвыпивших клиентов — их легче уговорить купить цветы для красивой девушке, проходящей рядом.

Парень зарабатывает под 50 тысяч в ночь — и ему хорошо. Фото: Елена Отмахова

Сейчас Диме 20 лет, и в основном парень торгует по ночам около ресторана «Maximilian’s». Фактически он работает в паре с другом. Пока товарищ распевает под гитару веселые шлягеры, Дима присматривает клиентов. Относится парень к делу очень серьезно, стоит на своем посту допоздна. И судя по заработкам, вряд ли в ближайшем времени бросит затею.

— За ночь, бывает, и 49 тысяч зарабатываю. Спрос есть практически всегда. Я за эти шесть лет, начиная с 14-летнего возраста, на квартиру заработал. Зачем учиться, потом искать работу, — рассказывает Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU