2020-02-09T15:44:33+03:00
Общество

Новосибирцы слепили снеговика-великана на берегу реки

Сибиряки вылепили символ зимы во время оттепели
Надежда РЫЖКИНА
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Снеговик ростом с человека поселился недалеко от горнолыжной базы. Фото: Эдуард ВингольцСнеговик ростом с человека поселился недалеко от горнолыжной базы. Фото: Эдуард Вингольц
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В воскресенье, 9 февраля, необычайно снежная погода поспособствовала появлению новой снежной фигуры. Житель Новосибирска Эдуард Вингольц прогуливался днем с семьей по лесному массиву на краю Октябрьского района. И тут его дочке пришла в голову мысль слепить снеговика. Но не простого, а очень большого. Вскоре возле реки Иня вырос великан ростом почти под два метра. Семья сфотографировала шедевр и выложила его в группе «Ключ-Камышенское плато». «Вот такой получился у нас снеговик 1,80 см ростом» — похвастались строители.

— Доченька очень любит лепить снеговиков. Снег был сырой, слепили быстро. А большие комья было нетяжело катать, дочь помогала, как могла, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Эдуард Вингольц.

Теперь снежный гигант красуется на берегу реки недалеко от горнолыжного клуба «Иня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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