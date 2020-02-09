Новосибирцы слепили снеговика-великана на берегу реки

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 февраля, необычайно снежная погода поспособствовала появлению новой снежной фигуры. Житель Новосибирска Эдуард Вингольц прогуливался днем с семьей по лесному массиву на краю Октябрьского района. И тут его дочке пришла в голову мысль слепить снеговика. Но не простого, а очень большого. Вскоре возле реки Иня вырос великан ростом почти под два метра. Семья сфотографировала шедевр и выложила его в группе «Ключ-Камышенское плато». «Вот такой получился у нас снеговик 1,80 см ростом» — похвастались строители.

— Доченька очень любит лепить снеговиков. Снег был сырой, слепили быстро. А большие комья было нетяжело катать, дочь помогала, как могла, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Эдуард Вингольц.

Теперь снежный гигант красуется на берегу реки недалеко от горнолыжного клуба «Иня».

ИСТОЧНИК KP.RU