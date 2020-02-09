2020-02-09T13:35:37+03:00
Происшествия

Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал

Глыба сошла с крыши дома
Надежда РЫЖКИНА
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В дом сибиряка ворвался незваный гость. Фото: «Инцидент Новосибирск»В дом сибиряка ворвался незваный гость. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Ночью на 9 февраля, примерно в 00:30, произошло ЧП в доме по улице Бориса Богаткова, 206: там с крыши рухнул снег. Глыба оказалась настолько огромной, что выбила балконную дверь квартиры на втором этаже, которая находилась прямо над магазином. Снег рассыпался по полу в гостиной, перепугав жильцов.

Снег упал на крышу магазина под окнами квартиры. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Снег упал на крышу магазина под окнами квартиры. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Хозяин квартиры Владимир рассказал об этом случае в группе «Инцидент Новосибирск».

— Результат халатного отношения работников по обслуживанию домов, а конкретно чистки крыш. Упал снег с крыши, выломал дверь и повредил технику. В квартире на диване сидел маленький ребенок. Хорошо хоть стекла выдержали, — негодует пострадавший житель.

Владимир также отметил, что в снегу встречались кусочки льда. А после очистки квартиры от снега через 10 минут огромная ледяная глыба упала с крыши. ЖЭУ пообещали прислать инженера для оценки повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал
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