2020-02-09T12:35:55+03:00
Происшествия

«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске

В ДТП на Толмачевком шоссе погибла женщина
Надежда РЫЖКИНА
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Жуткое столкновение почти ничего не оставило от автомобиляЖуткое столкновение почти ничего не оставило от автомобиляФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В соцсетях появилось видео страшной аварии, которая произошла на Толмачевском шоссе в субботу, 8 февраля. Там столкнулись «Тойота Королла» и грузовик «Скания». От полученных травм погибла 34-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты».

На кадрах видно, что «Тойота» совершала обгон, но ее водитель не справился с управлением. Автомобиль заскользил зигзагами по дороге и вылетел на встречную полосу, врезавшись в грузовик. В результате сильнейшего удара от машины практически ничего не осталось: она рассыпалась на части.

В группе «Инцидент Новосибирск» сообщалось, что пострадала также пассажирка автомобиля. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области это опровергли.

— Автомобиль «Тойота» под управлением женщины, личность которой не установлена, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «Скания». Женщина-водитель погибла, но информации о пассажирах не поступало, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту КП-Новосибирск.

Авария на трассе попала в видеорегистратор очевидца.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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