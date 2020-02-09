«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске
В соцсетях появилось видео страшной аварии, которая произошла на Толмачевском шоссе в субботу, 8 февраля. Там столкнулись «Тойота Королла» и грузовик «Скания». От полученных травм погибла 34-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты».
На кадрах видно, что «Тойота» совершала обгон, но ее водитель не справился с управлением. Автомобиль заскользил зигзагами по дороге и вылетел на встречную полосу, врезавшись в грузовик. В результате сильнейшего удара от машины практически ничего не осталось: она рассыпалась на части.
В группе «Инцидент Новосибирск» сообщалось, что пострадала также пассажирка автомобиля. Однако в ГУ МВД по Новосибирской области это опровергли.
— Автомобиль «Тойота» под управлением женщины, личность которой не установлена, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «Скания». Женщина-водитель погибла, но информации о пассажирах не поступало, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту КП-Новосибирск.
Авария на трассе попала в видеорегистратор очевидца.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU