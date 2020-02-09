2020-02-09T11:16:25+03:00
Общество

Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов

О пожилой женщине ничего неизвестно четыре дня
Надежда РЫЖКИНА
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У пенсионерки возможна потеря памяти. Фото: «Бюро находок Новосибирска»У пенсионерки возможна потеря памяти. Фото: «Бюро находок Новосибирска»
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 76-летнюю пенсионерку - Светлану Григорьевну Баландинскую. Она без вести пропала из своего дома в Заельцовском районе 5 февраля и до сих пор не объявлялась.

Потерявшаяся бабушка невысокого роста — 155 см. телосложение нормальное, зеленые глаза и седые волосы. Бабушка была одета в сиреневую куртку, темные брюки, черные полусапожки и коричневую вязаную шапку. Кроме того, у нее отсутствуют зубы на верхней челюсти.

Группа «Бюро находок Новосибирска» сообщает, что у пенсионерки возможна потеря памяти.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей или тех, кто ее видел после 5 февраля 2020 года, просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов
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