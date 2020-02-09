«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
В субботу, 8 февраля, жительница Калининского района в Новосибирске пошла вместе с ребенком в супермаркет. Пока она делала покупки, к ним подошел работник магазина с претензией, якобы ребенок женщины разбил зеркало на одной из витрин. Женщина опешила — ведь они даже не подходили к той витрине. О неприятном случае она написала на сайте Flamp.ru.
— Сотрудник магазина очень грубо с нами разговаривал на повышенных тонах и убежал в подсобное помещение, чтобы посмотреть записи с камер. После того, как мы оплатили наши покупки, я поинтересовалась у кассира, можно ли спросить у этого сотрудника, посмотрел ли он записи с камер и убедился ли, что мы не виноваты? Мне не надо, чтобы сказали, что я скрылась с места преступления, — рассказала женщина.
Позже выяснилось, что мужчина ошибся и зря обвинил ребенка. Но вину свою признавать не захотел. «Что я теперь, на колени должен перед вами упасть?» — возмутился он. Назвать свое имя сотрудник не захотел и быстро скрылся, чтобы на него не написали жалобу.
Корреспонденту КП-Новосибирск руководство магазина сказало, что не знает об инциденте и не может его прокомментировать.
ИСТОЧНИК KP.RU