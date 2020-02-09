2020-02-09T07:54:21+03:00
Общество

Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж

Но его обещают открыть снова, когда ударят морозы
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Руководство городка считает, что негоже катать посетителей по воде. Фото: Андрей ЧердаковРуководство городка считает, что негоже катать посетителей по воде. Фото: Андрей Чердаков
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 февраля, родители не смогут провести с детьми время в ледовом городке на Михайловской набережной — он закрыт. Горки должны были работать до 2 марта, но расписание пришлось менять из-за сильного потепления в эти выходные.

— На улице плюсовая температура, лужи, кругом все тает, как мы можем людей катать? Поэтому не открываемся, чтобы горки не испортить, пока что будем их ремонтировать. Завтра обещают минусовые температуры, вся водичка замерзнет и еще лучше можно будет кататься, тогда и откроемся, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск директор ледового городка Сергей Машаров.

По данным гидрометцентра России, в Новосибирске на следующей неделе на смену оттепели придут холода. 10 февраля столбик термометра опустится до -8 градусов, а во вторник — уже до -15. В течение недели температура будет постепенно повышаться и в субботу будет - 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
Колесо отлетело: автобус, полный пассажиров, попал в ДТП на Димитровском мосту
Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж
«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб
«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод
Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено
«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи
В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами