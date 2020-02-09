Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:54:21+03:00

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В воскресенье, 9 февраля, родители не смогут провести с детьми время в ледовом городке на Михайловской набережной — он закрыт. Горки должны были работать до 2 марта, но расписание пришлось менять из-за сильного потепления в эти выходные.

— На улице плюсовая температура, лужи, кругом все тает, как мы можем людей катать? Поэтому не открываемся, чтобы горки не испортить, пока что будем их ремонтировать. Завтра обещают минусовые температуры, вся водичка замерзнет и еще лучше можно будет кататься, тогда и откроемся, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск директор ледового городка Сергей Машаров.

По данным гидрометцентра России, в Новосибирске на следующей неделе на смену оттепели придут холода. 10 февраля столбик термометра опустится до -8 градусов, а во вторник — уже до -15. В течение недели температура будет постепенно повышаться и в субботу будет - 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU