«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб

9 Февр. 2020 2020-02-09T06:54:57+03:00

Покупатели до сих пор не могут туда попасть

Изменить размер текста: A A

В ночь с 8 на 9 февраля рабочие чистили крышу дома №30 по улице 25 лет Октября и накидали снег большой кучей прямо перед аптекой «Озерки», расположенной на первом этаже. В итоге сугроб чуть не замуровал покупателей, которые тогда были в аптеке.

О ЧП сообщил подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Руководство аптеки «Озерки» рассказали корреспонденту КП-Новосибирск, что снег до сих пор не убран:

— Нам завалили центральный вход. Покупатели, которые вечером были в аптеке, вышли через запасный выход. Мы позвонили сегодня в ЖЭК в восемь утра, ждем. Пока также сугроб наблюдаем, никто не приезжает, а уже десять часов. К нам до сих пор никто не может зайти, дверь завалена, никакой щелочки, никакой тропочки нет.

Юрист Константин Зиновьев предложил аптеке обратиться в суд, чтобы взыскать упущенную выгоду.

— За уборку крыш отвечает управляющая компания, поэтому аптеке надо обратиться к ней с претензией, рассчитать выручку за это время и попытаться взыскать денежные средства. Но тут палка о двух концах. За чистку крыш отвечает ЖЭУ, а за чистку тротуаров — муниципалитет. Тогда проще обратиться в суд сразу к ним двум, а суд определит, кто конкретно виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU