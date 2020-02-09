2020-02-09T05:52:18+03:00
Дом. Семья

«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод

А всем соседям новосибирцы говорили, что отправили щенка в деревню
Надежда РЫЖКИНА
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От удача бедняга потеряла правый глаз. Фото: «Ассоциации зоозащитников Сибири».От удача бедняга потеряла правый глаз. Фото: «Ассоциации зоозащитников Сибири».
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В ночь с 8 на 9 февраля вахтер общежития по улице Зорге 8/1 услышала слабый писк, доносящийся из мусоропровода. Под завалами мусора оказался еле живой щенок-девочка. От удара у малышки выпал глаз, произошла черепно-мозговая травма, шок, ушибы. Сообщение об этом появилось в группе «Ассоциации зоозащитников Сибири».

— Моя знакомая Марина шла мимо общежития как раз в тот момент, когда вахтер достала щенка из мусоропровода. Она вместе с другими помогла вытащить собаку и увезла ее в клинику, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Анастасия Глазко.

По словам Анастасии, жильцы общежития в тот же день обнаружили, что щенок куда-то исчез. Хозяева объясняли соседям, что отправили его в деревню, а сами выкинули питомца как мусор. В ближайшее время на них будет написано заявление в полицию. А пока волонтеры просят неравнодушных помочь в лечении животного.

— Восстановление длительное, возможно потребуется операция. В данный момент щенок находится на стационаре в клинике «Друг». Мы с Мариной курируем его лечение, оплачиваем все расходы, — пояснила Анастасия.

Если вы хотите помочь собаке, связаться с волонтерами можно по телефонам 8-913-913-64-90 (Марина), 8-913-707-58-03 (Анастасия)

ИСТОЧНИК KP.RU

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