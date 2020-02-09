Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено

9 Февр. 2020 2020-02-09T05:16:01+03:00

О том, кто может претендовать на стипендии губернатора и правительства Новосибирской области, - читайте в нашем материале

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Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области – отличное подспорье для сибирских студентов. Правда, получить их могут только самые талантливые: кому они полагаются, объяснило издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Начнем с того, что всего в год выдается 228 таких стипендий: 117 от них – от губернатора, 111 – от правительства Новосибирской области. Их количество не меняется из года в год уже на протяжении многих лет, и 2020 год не станет исключением.

Полагаются такие стипендии талантливым студентам вузов, которые проявили себя на различных конференциях и олимпиадах. Воспитанники вузов, которые удостоятся такой награды, будут получать по 3 тысячи рублей в месяц в течение года.

Полагаются стипендии правительства Новосибирской области и талантливым студентам-соотечественникам. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются учёными советами вузов из числа студентов-очников, которые учатся на 2-4 курсе. Таких стипендий всего пять: студенты, которые их получат, будут получать по 2,5 тысячи рублей в месяц в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU