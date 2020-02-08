2020-02-08T18:44:58+03:00
Общество

В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши

Врачи уже отпустили мальчика домой
Никита МАНЬКО
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Снег с крыши отправил ребенка в больницу.Снег с крыши отправил ребенка в больницу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ком снега обрушился на маму с коляской в Октябрьском районе Новосибирска. Мать двухлетнего ребенка не пострадала, а вот мальчика не защитила даже коляска. По данным очевидцев, он получил повреждения в области лица.

ЧП случилось возле общежития №6 при Новосибирском государственном аграрном университете. Мама прогуливалась с коляской, когда с крыши здания по адресу улица Никитина, 145б на нее упал большой ком снега, засыпав с головой.

- Мать с ребенком забрали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что после осмотра врачей женщину с сыном отпустили домой: тяжелых травм они не получили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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