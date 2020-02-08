В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
Ком снега обрушился на маму с коляской в Октябрьском районе Новосибирска. Мать двухлетнего ребенка не пострадала, а вот мальчика не защитила даже коляска. По данным очевидцев, он получил повреждения в области лица.
ЧП случилось возле общежития №6 при Новосибирском государственном аграрном университете. Мама прогуливалась с коляской, когда с крыши здания по адресу улица Никитина, 145б на нее упал большой ком снега, засыпав с головой.
- Мать с ребенком забрали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что после осмотра врачей женщину с сыном отпустили домой: тяжелых травм они не получили.
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ИСТОЧНИК KP.RU