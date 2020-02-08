«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:09:54+03:00

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Юный лыжник получил травмы во время проведения «Лыжни России» в Новосибирске. Мальчик запнулся при спуске с горы и ударился лбом — ему потребовалась помощь врачей. Спасатели МАСС вывезли пострадавшего из леса всего за 10 минут.

Ребенка, лежащего на трассе для детей, заметили очевидцы во втором часу дня: на место сразу же вызвали спасателей. Они отправились на помощь к школьнику на снегоходе с прицепленными к нему носилками.

- Оказалось, что 12-летний ребенок запнулся, когда спускался с горы, упал и ударился лбом о снег, пояснили в миниципальной аварийно-спасательной службе.

Мальчика с подозрением на сотрясение сотрудники МАСС носилки и на санях довезли до места старта. Там ребенок был передан врачам «Скорой помощи» для дальнейшего осмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU