«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
Юный лыжник получил травмы во время проведения «Лыжни России» в Новосибирске. Мальчик запнулся при спуске с горы и ударился лбом — ему потребовалась помощь врачей. Спасатели МАСС вывезли пострадавшего из леса всего за 10 минут.
Ребенка, лежащего на трассе для детей, заметили очевидцы во втором часу дня: на место сразу же вызвали спасателей. Они отправились на помощь к школьнику на снегоходе с прицепленными к нему носилками.
- Оказалось, что 12-летний ребенок запнулся, когда спускался с горы, упал и ударился лбом о снег, пояснили в миниципальной аварийно-спасательной службе.
Мальчика с подозрением на сотрясение сотрудники МАСС носилки и на санях довезли до места старта. Там ребенок был передан врачам «Скорой помощи» для дальнейшего осмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU