2020-02-08T16:01:53+03:00
Общество

«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ

Сибиярки назвали внедорожник ответом Илону Маску, американцы оценили шутку
Никита МАНЬКО
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Настоящая Tesla Cybertruck выйдет только в 2021 году. Фото:instagram.com/garage__54/Настоящая Tesla Cybertruck выйдет только в 2021 году. Фото:instagram.com/garage__54/
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Творение новосибирских автоблогеров из «Гараж 54» оценили автомобильные журналы из Америки. Ведущие издания Autoevolution и Carbuzz назвали автомобиль на базе «УАЗа» «лучшей подделкой» под разработку Илона Маска.

Новосибирские автомастера собрали корпус автомобиля будущего на базе «УАЗ-31512» к 1 января, а к середине месяца закончили отделочные работы. На производство «автомобиля будущего» ушло около месяца и более 350 тысяч рублей.

Блогеры «Гараж 54» с юмором рассказали, что хотели опередить Илона Маска. Американцев позабавил новосибирский вариант Tesla Cybertruck: зарубежных автоэкспертов рассмешило, что автомобиль будущего работает на старом двигателе. А еще иностранцы признались, что являются фанатами безумных автоэкспериментов новосибирцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
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