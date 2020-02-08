«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
Творение новосибирских автоблогеров из «Гараж 54» оценили автомобильные журналы из Америки. Ведущие издания Autoevolution и Carbuzz назвали автомобиль на базе «УАЗа» «лучшей подделкой» под разработку Илона Маска.
Новосибирские автомастера собрали корпус автомобиля будущего на базе «УАЗ-31512» к 1 января, а к середине месяца закончили отделочные работы. На производство «автомобиля будущего» ушло около месяца и более 350 тысяч рублей.
Блогеры «Гараж 54» с юмором рассказали, что хотели опередить Илона Маска. Американцев позабавил новосибирский вариант Tesla Cybertruck: зарубежных автоэкспертов рассмешило, что автомобиль будущего работает на старом двигателе. А еще иностранцы признались, что являются фанатами безумных автоэкспериментов новосибирцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU