«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:01:53+03:00

Настоящая Tesla Cybertruck выйдет только в 2021 году. Фото:instagram.com/garage__54/

Изменить размер текста: A A

Творение новосибирских автоблогеров из «Гараж 54» оценили автомобильные журналы из Америки. Ведущие издания Autoevolution и Carbuzz назвали автомобиль на базе «УАЗа» «лучшей подделкой» под разработку Илона Маска.

Новосибирские автомастера собрали корпус автомобиля будущего на базе «УАЗ-31512» к 1 января, а к середине месяца закончили отделочные работы. На производство «автомобиля будущего» ушло около месяца и более 350 тысяч рублей.

Блогеры «Гараж 54» с юмором рассказали, что хотели опередить Илона Маска. Американцев позабавил новосибирский вариант Tesla Cybertruck: зарубежных автоэкспертов рассмешило, что автомобиль будущего работает на старом двигателе. А еще иностранцы признались, что являются фанатами безумных автоэкспериментов новосибирцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На такой зайцем не проскочишь»: новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере

Ролик активно обсуждают пользователи соцсетей.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU