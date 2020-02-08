2020-02-08T14:16:42+03:00
Общество

«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске

Фронтовые письма, найденные 75 лет спустя, хотят отдать в семью
Никита МАНЬКО
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Родственники переехали из Сысерти в Новосибирск еще давно. Фото: кадр из видео ОТВРодственники переехали из Сысерти в Новосибирск еще давно. Фото: кадр из видео ОТВ
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Ветераны с Урала ищут родственников автора фронтовых писем 75 лет спустя. Послания времен Великой Отечественной войны нашел строитель на чердаке одного из жилых домов, и теперь неравнодушные уральцыпытаются разыскать внука фронтовика в Новосибирске.

Уроженец города Сысерть Иван Игнатович Мелкозеров успел побывать на фронте в Великую Отечественную войну, получить ранение и вернутся в тыл. Эти факты удалось узнать из пачки писем, обнаруженных при ремонте деревянной крыши ветхого дома послевоенной постройки.

В письмах — весточки с фронта родственникам ветерана. Фронтовой архив был спрятан за доской и многие тексты сохранились 75 лет спустя.

— Письма датированы 1942 — 1944 годом. Он писал своим родителям. Информация очень скупая, в основном, что «у меня все хорошо». Ну вот единственное где-то промелькнуло, что «я лечил ногу»,- цитирует «Свердловское общественное телевидение» председателя Совета ветеранов Сысертского городского округа Нину Ющенко.

Многие письма прошли военную цензуру, но, возможно, не дошли до внуков и правнуков. По данным местного совета ветеранов, родственники Ивана Игнатовича Мелкозерова еще в советское время переехали в Новосибирск. Сейчас специалисты центра микрографии в Екатеринбурге готовы отреставрировать письма из прошлого и передать родным ветерана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
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