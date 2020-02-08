В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
В субботу, 8 февраля, помощь полиции и спасателей понадобилась у станции метро «Октябрьская» в центре Новосибирска. Как стало известно КП-Новосибирск, там в маршрутке №44 была обнаружена подозрительная сумка.
- В полицию поступило сообщение о том, что в маршрутке была обнаружена бесхозная сумка, оставленная кем-то из пассажиров, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
На место сразу же выехали полиция и пожарные: к счастью, тревога оказалась ложной.
- Сумка была обследована сотрудниками полиции со служебной собакой: никакой угрозы она не представляет, - заверили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU