В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:48:01+03:00

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В субботу, 8 февраля, помощь полиции и спасателей понадобилась у станции метро «Октябрьская» в центре Новосибирска. Как стало известно КП-Новосибирск, там в маршрутке №44 была обнаружена подозрительная сумка.

- В полицию поступило сообщение о том, что в маршрутке была обнаружена бесхозная сумка, оставленная кем-то из пассажиров, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На место сразу же выехали полиция и пожарные: к счастью, тревога оказалась ложной.

- Сумка была обследована сотрудниками полиции со служебной собакой: никакой угрозы она не представляет, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU