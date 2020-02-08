2020-02-08T13:48:01+03:00
Происшествия

В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция

Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют, что произошло
Татьяна СОЛОВОВА
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На месте работала полиция.На месте работала полиция.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В субботу, 8 февраля, помощь полиции и спасателей понадобилась у станции метро «Октябрьская» в центре Новосибирска. Как стало известно КП-Новосибирск, там в маршрутке №44 была обнаружена подозрительная сумка.

- В полицию поступило сообщение о том, что в маршрутке была обнаружена бесхозная сумка, оставленная кем-то из пассажиров, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На место сразу же выехали полиция и пожарные: к счастью, тревога оказалась ложной.

- Сумка была обследована сотрудниками полиции со служебной собакой: никакой угрозы она не представляет, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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