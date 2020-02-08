2020-02-08T12:59:08+03:00
Спорт

«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами

Специальные чипы позволили ускорить подсчет результатов
Никита МАНЬКО
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Первые 400 спортсменов получили чипы. Фото:пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской областиПервые 400 спортсменов получили чипы. Фото:пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области
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Тысячи новосибирцев вышли на «Лыжню России» в трех городах Новосибирской области. Первые 400 спортсменов получили электронные чипы для точного подсчета времени на финише.Самый короткий забег на 2020 метров достался чиновникам и депутатам.

Масштабные гонки «Лыжня России» привлекли более 15 тысяч человек в трех городах — Новосибирске, Бердске и Искитиме. Представители города Обь и наукограда Кольцово стартовали на базе СО РАН в Академгородке.

Массовые гонки проходили на дистанциях в 5 км и 10 км. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, чиновники регионального правительства и мэрии, депутаты бежали вместе с олимпийскими спортсменами в VIP-забеге на 2020 метров. Юные лыжники тоже приняли участие в гонке — дети 6-8 лет вышли на дистанцию 500 метров. «Лыжня Росиии» проходит в Новосибирске с 2004 года, в этот раз впервые были применены чипы для спортсменов. Это позволило более точно определить время финиша и ускорить подсчет результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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