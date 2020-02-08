Новосибирец устроил скандал водителю «Скорой помощи», приехавшей за обоженным ребенком

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:42:42+03:00

Студент написал жалобу в соцсети, но все оказалось совсем не так. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы осудили водителя, который пытался сдвинуть автомобиль «Скорой помощи», а потом пожаловался на него в соцсетях. Студент рассказал, как что машина якобы заблокировала ему проезд, но водитель автомобиля детской реанимации опроверг его слова.

Студент СГУПСа Николай в группе «АСТ-54» уточнил ,что утром 8 февраля спешил в институт и ехал по улице Кавалерийской, но встретился с автомобилем «Скорой помощи». Затем студент попросил водителя отъехать на три метра вперед, на что получил отказ водителя.

Водитель «Скорой помощи» высказал свою версию: он уверяет, что студент из принципа хотел убрать автомобиль детской реанимации с дороги. Медики подъехали на вызов к подъезду дома по улице Кропоткина, 269\1, чтобы забрать ребенка с ожогом, и врачи запретили волителю отъезжать. Автомобиль автора жалобы в соцсетях стоял прямо напротив второго подъезда,где можно было объехать скорую. Вместо этого он вступил в спор.

— Вот и рассудите этого молодого человека, который из принципа решил меня убрать с дороги. Хотя до него него все автомобили объехали, и никто не подошел и не начал гнуть пальцы. Вот такие водители и на дорогах не пропускают нас. Я стоял с включенными спецсигналами и на аварийке, человек еще считае,т что он прав!, — рассказал водитель реанимобиля Сергей Горшков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы

Причиной тому был сильный снегопад в последние три дня в Новосибирске.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU