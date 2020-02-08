2020-02-08T12:42:42+03:00
Общество

Новосибирец устроил скандал водителю «Скорой помощи», приехавшей за обоженным ребенком

Студент не смог убедить волителя неотложки отъехать и начал жаловаться в соцсетях
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Студент написал жалобу в соцсети, но все оказалось совсем не так.Студент написал жалобу в соцсети, но все оказалось совсем не так.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Новосибирцы осудили водителя, который пытался сдвинуть автомобиль «Скорой помощи», а потом пожаловался на него в соцсетях. Студент рассказал, как что машина якобы заблокировала ему проезд, но водитель автомобиля детской реанимации опроверг его слова.

Студент СГУПСа Николай в группе «АСТ-54» уточнил ,что утром 8 февраля спешил в институт и ехал по улице Кавалерийской, но встретился с автомобилем «Скорой помощи». Затем студент попросил водителя отъехать на три метра вперед, на что получил отказ водителя.

Водитель «Скорой помощи» высказал свою версию: он уверяет, что студент из принципа хотел убрать автомобиль детской реанимации с дороги. Медики подъехали на вызов к подъезду дома по улице Кропоткина, 269\1, чтобы забрать ребенка с ожогом, и врачи запретили волителю отъезжать. Автомобиль автора жалобы в соцсетях стоял прямо напротив второго подъезда,где можно было объехать скорую. Вместо этого он вступил в спор.

— Вот и рассудите этого молодого человека, который из принципа решил меня убрать с дороги. Хотя до него него все автомобили объехали, и никто не подошел и не начал гнуть пальцы. Вот такие водители и на дорогах не пропускают нас. Я стоял с включенными спецсигналами и на аварийке, человек еще считае,т что он прав!, — рассказал водитель реанимобиля Сергей Горшков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы

Причиной тому был сильный снегопад в последние три дня в Новосибирске.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами
Новосибирец устроил скандал водителю «Скорой помощи», приехавшей за обоженным ребенком
«Оптом душат гусей»: хорьки атаковали село под Новосибирском
«Выхватил из рук»: подросток украл смартфон у новосибирца в торговом центре
«Это дорога смерти»: женщина погибла в ДТП с маршруткой в Новосибирске
«Забыл переобуться»: новосибирец в летних шлепанцах рассмешил пассажиров метро
«Корма нужно очень много»: зоозащитники попросили помощи из дорогого ресторана
«Слезы ручьем, похожа на бабку»: мастер сожгла волосы модели во время окрашивания
Новосибирец сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и сбежал
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 8 февраля
Развязка на Кутаталадзе и сквер на Демакова: рассказываем, что новосибирцы хотят видеть в Советском районе
«Ветеринары говорили — умрет»: волонтеры спасли из отлова слепого кота
Зима, до свидания? Узнали у синоптиков, что ждет Новосибирск на ближайшей неделе
«Интеллект на морде написан»: очень умный кот Сократ умеет включать ноутбук
«Сугробы с человеческий рост»: девушка-инвалид оказалась в ловушке в собственной квартире
Коммунальщика, по вине которого мама с малышом провалились в яму, оштрафовали на 750 тысяч рублей
Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину со шрамом на левой щеке
Рейс из Бангкока в Новосибирск задержали на час
Прокуратура завела дело на управдома, по вине которого в доме рухнула крыша
Сибирячка умерла в отделе опеки Кировского района
Купоны Биглион: рассказываем, как абонентам МТС получить скидку 300 рублей