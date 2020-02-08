2020-02-08T11:09:41+03:00
Общество

«Оптом душат гусей»: хорьки атаковали село под Новосибирском

Жители Маслянино попросили о помощи в борьбе с животными
Никита МАНЬКО
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Селяни обвинили хорьков в убийстве котов. ФОТО: архив "КП-Новосибирск"Селяни обвинили хорьков в убийстве котов. ФОТО: архив "КП-Новосибирск"
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Нападения хорьков угрожают хозяйству жителей Маслянино — так считает местный житель Павел Глызин. Мужчина пожаловался на убийства котов каждый месяц и обвинил во всем именно этих животных. История селянина была опубликована в паблике «Подслушано в Маслянино» «ВКонтакте».

По словам Павла, в декабре прошлого года у него пропал кот Дымок, а в феврале еще один кот Кузя вернулся к соседу с распоротым горлом. По версии мужчины, это могли быть хорьки, куницы или норки. Животные могли выйти к людям в погоне за мышами, которые поселились в соседском сарае.

Местный житель уверен, что нападения хорьков — гораздо более серьезная угроза, чем слухи о диких волках вблизи жилья человека. Мужчина попросил помощи охотников и хозяев такс и фокстерьеров, которые могли бы помочь выследить хорьков.

— Все это дело рук тех же монстров, что оптом душат кур, гусей, кроликов. Хорькам плевать, на кого нападать, они настолько агрессивные и наглые, что прыгают на любого. Я читал, что даже на козлят прыгают и вцепляются в горло — это их фирменный почерк, — считает Павел Глызин.

Часть подписчиков стала критиковать версию о хорьках, другие рассказали похожие истории.

— Мы живем почти в лесу. Два года назад зимой тоже какая-то тварь пришла ночью, сколько успела куриц — столько погрызла. На след ночь до уток добралась. Мы остатки живности в погреб спрятали. Так и не поняли кто это был. Больше на зиму птицу не оставляем, — рассказала Алина Пономарева.

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Эту информацию опровергла районная администрация.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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