«Выхватил из рук»: подросток украл смартфон у новосибирца в торговом центре

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:09:02+03:00

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Подросток попал под уголовное дело за ограблении на глазах толпы. Юноша воспользовался тем, что посетитель разглядывал витрины, и выхватил телефон из рук взрослого, а затем скрылся. Раскрыть грабеж удалось только через несколько дней.

Инцидент произошел днем 2 февраля в ТРЦ «Галерея Новосибирск», как пояснили в полиции. Сибиряк, оставшийся без телефона, описал грабителя правоохранителям, и через несколько дней они задержали подозреваемого.

Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело о грабеже. 17-летний юноша ранее не был судим, он был отпущен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU