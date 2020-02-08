«Выхватил из рук»: подросток украл смартфон у новосибирца в торговом центре
Подросток попал под уголовное дело за ограблении на глазах толпы. Юноша воспользовался тем, что посетитель разглядывал витрины, и выхватил телефон из рук взрослого, а затем скрылся. Раскрыть грабеж удалось только через несколько дней.
Инцидент произошел днем 2 февраля в ТРЦ «Галерея Новосибирск», как пояснили в полиции. Сибиряк, оставшийся без телефона, описал грабителя правоохранителям, и через несколько дней они задержали подозреваемого.
Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело о грабеже. 17-летний юноша ранее не был судим, он был отпущен под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU