«Забыл переобуться»: новосибирец в летних шлепанцах рассмешил пассажиров метро
Новосибирец в домашних шлепанцах на босу ногу удивил пассажиров метро. Фото появилось в паблике «Мода Новосибирского Метро» в соцсети «ВКонтакте» в субботу утром.
Подписчики предположили, что мужчина мог праздновать вечером пятницы и забыть обувь в гостях, после чего поехал домой. Другие пользователи уверены, что он специально переобулся, чтобы дать ногам отдохнуть.
—Ботинки в рюкзаке, а в метро как дома, — уверен подписчик Александр.
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ИСТОЧНИК KP.RU