2020-02-08T08:47:53+03:00
Общество

«Забыл переобуться»: новосибирец в летних шлепанцах рассмешил пассажиров метро

Очевидцы решили, что мужчина переобулся на входе в метро
Никита МАНЬКО
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Мужчина мог забыть свою обувь в гостях.ФОТО: сообщество "Мода Новосибирского метро" "ВКонтакте"Мужчина мог забыть свою обувь в гостях.ФОТО: сообщество "Мода Новосибирского метро" "ВКонтакте"
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Новосибирец в домашних шлепанцах на босу ногу удивил пассажиров метро. Фото появилось в паблике «Мода Новосибирского Метро» в соцсети «ВКонтакте» в субботу утром.

Подписчики предположили, что мужчина мог праздновать вечером пятницы и забыть обувь в гостях, после чего поехал домой. Другие пользователи уверены, что он специально переобулся, чтобы дать ногам отдохнуть.

—Ботинки в рюкзаке, а в метро как дома, — уверен подписчик Александр.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем чего-то весело, необычного, или на ваших глазах произошло ЧП, присылайте свои фото и видео на на редакционный WhatsАрр: тел. 8-923-145-11-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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