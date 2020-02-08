«Забыл переобуться»: новосибирец в летних шлепанцах рассмешил пассажиров метро

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:47:53+03:00

Мужчина мог забыть свою обувь в гостях.ФОТО: сообщество "Мода Новосибирского метро" "ВКонтакте"

Очевидцы решили, что мужчина переобулся на входе в метро

Изменить размер текста: A A

Новосибирец в домашних шлепанцах на босу ногу удивил пассажиров метро. Фото появилось в паблике «Мода Новосибирского Метро» в соцсети «ВКонтакте» в субботу утром.

Подписчики предположили, что мужчина мог праздновать вечером пятницы и забыть обувь в гостях, после чего поехал домой. Другие пользователи уверены, что он специально переобулся, чтобы дать ногам отдохнуть.

—Ботинки в рюкзаке, а в метро как дома, — уверен подписчик Александр.

Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем чего-то весело, необычного, или на ваших глазах произошло ЧП, присылайте свои фото и видео на на редакционный WhatsАрр: тел. 8-923-145-11-03.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это Басков?»: мужчина в спортивном костюме и туфлях рассмешил пассажиров метро

«Модный» пассажир проехался в новосибирской подземке.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU