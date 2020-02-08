2020-02-08T08:23:59+03:00
Общество

«Корма нужно очень много»: зоозащитники попросили помощи из дорогого ресторана

Посетители модных заведений и блогеры пока равнодушны к голодающим кошкам
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы массово выбрасывают кошек в год Крысы.ФОТО: предоставлены Татьяной НиколаевойНовосибирцы массово выбрасывают кошек в год Крысы.ФОТО: предоставлены Татьяной Николаевой
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Новосибирские зоозащитники взывают к совести посетителей модных заведений и дорогих ресторанов. Приют «Кошачье царство» попросил помощи для прокорма более 80 животных, которых спасли от смерти в сугробах этой зимой. Впервые зоозащитники столкнулись с массовым отказом новосибирцев от домашних кошек.

Волонтеры приюта «Кошачье царство» ищет корм для более 80 животных, что обходится в 80 тысяч рублей в месяц. По словам директора приюта Татьяны Николаевой, она впервые видит столько брошенных домашних кошек за все пять лет существования приюта. Животные не приспособлены к морозу и большинство из них могли быть выброшены специально — лишь единицы хозяев ищут сових питомцев в приюте.

Чтобы попытаться прокормить 80 кошек, с января 2020 года зоозащитники начали использовать геотеги модных заведений. Последнее объявление было размещено с геолокацией ресторана «Горячий Цех» в центре Новосибирска, другие — в сетях кофеен «Чашка кофе» и Kuzina. Однако разборчивая в еде публика не спешит помочь накормить животных.

— Девочка мне помогает с соцсетями, она говорит что так надо, но это не помогает собирать пожертвования. Геотеги в модных заведениях, реклама в сторис — публика в Instagram пока не отзывается на благотворительность. Мы писали нескольким местным блогерам, лишь двое откликнулись — и ничег оне разместили, — говорит директор приюта Татьяна Николаева.

Зоозащитники просят помощи сухим кормом или деньгами, они ежедневно выкладывают финансовые отчеты в группе «Кошачье царство» «ВКонтакте». Корм можно привезти на Юго-Западный жилмассив или на площадь Станиславского, связавшись по телефону 89030490038.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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