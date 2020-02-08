«Слезы ручьем, похожа на бабку»: мастер сожгла волосы модели во время окрашивания

8 Февр. 2020 2020-02-08T07:40:18+03:00

Сейчас волосы буквально рвутся у девушки в руках. Нот юристы говорят, что получить компенсацию за испорченную прическу будет трудно

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Сибирячка стала жертвой неудачного эксперимента в салоне красоты на улице Державина. Как девушка рассказала в группе «Ревизорро-Новосибирск», она пришла на окрашивание в качестве модели. Сначала ее посадили в неудобное кресло, а затем начали осветлять пряди. Процедуру начала делать мастер Анна, однако тонирование отдала в руки практикантки. Модель просила не осветлять корни волос, но мастер решила поступить иначе.

После первого окрашивания сибирячка увидела серо-синие пряди у лица, а также теплые и рыжие корни.

- Я была похожа на седую бабку! И тут у меня началась паника, я смотрю в зеркало, а вижу седину! Слезы ручьем. Видя мою реакцию, цвет начала смывать сама мастер Анна. Она сказала:«Учишь их учишь, а они, видишь, что творят, - сообщила пострадавшая модель.

После второго окрашивания светло-русые волосы стали рыжими, однако начали тянуться «как резина» и рваться в руках.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Компенсацию получить сложно

Специалисты считают, что доказать порчу волос можно, но получить компенсацию — крайне сложно. Если бы девушка пришла в салон как клиент, а не модель, то тогда она могла бы рассчитывать на закон о защите прав потребителей.

- Чаще под словом модель люди имеют в виду, что они приходят к ученикам мастеров, и те отрабатывают на них свои навыки. Девушка может обратиться к врачу-трихологу, который оценит состояние волос и определит вред. Но судебные дела по стрижкам выиграть очень сложно, чаще взыскать компенсацию могут клиенты парикмахерской, - прокомментировала юрист Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU