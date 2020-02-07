Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 8 февраля

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:34:45+03:00

Новосибирцев просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории

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В Новосибирске продолжают чистить дороги по ночам. Рассказываем, на каких улицах уберут снег в ночь с 7 на 8 февраля.

— Сегодня, 7 февраля, в ночную смену снег будут вывозить с таких улиц, как: Первомайская (от ул. Стрелочной до ул. Комбайнеров); Станционная; Писарева (от ул. Ипподромской до ул. Семьи Шамшиных); Красный проспект (от Автовокзала до Октябрьской магистрали, от ул. Северной до ул. Дмитрия Донского); Фабричная; Бориса Богаткова (остановки и пешеходные переходы); Промышленная (от ул. Трикотажной до ул. Королева); Панфиловцев (от ул. Добролюбова до ул. Никитина); Большевистская; Народная (от дома № 28 до ул. Танковой); Ватутина, а также с проспекта Димитрова (от ул. Ленина до тоннеля включительно) и с площади Инженера Будагова, — сообщили в управлении автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

На время уборки новосибирцев просят убрать свои машины с придомовой территории, а также не оставлять их вдоль дорог.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70. (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

По прогнозам синоптиков, 8 февраля в Новосибирске ожидается температура воздуха в плюс четыре градуса, южный ветер будет дуть со скоростью 8 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет отметки в 742 миллиметра ртутного столба. В субботу в городе ожидается облачность, временами возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU