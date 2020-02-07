Развязка на Кутаталадзе и сквер на Демакова: рассказываем, что новосибирцы хотят видеть в Советском районе

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:02:00+03:00

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В ДК «Академия» 6 февраля завершились публичные слушания по генплану Советского района до 2030 года. В обсуждении приняли участие 420 человек, которые хотели обсудить вопросы, уже давно волнующие местных жителей.

Самым острым вопросов для новосибирцев стала жилая застройка в пойме речки Нижняя Ельцовка. Люди не хотели отдавать «зеленый участок» под многоквартирные дома, и эксперты встали на их сторону, посчитав эту застройку вредной для леса. Такой же вердикт был вынесен в отношении застройки на территории бывшего лагеря «Юный медик».

— Возражали местные жители и против Южного обхода, который должен будет проходить через Нижнюю Ельцовку. Однако в минстрое обозначили особую важность этого проекта для развития транспортного каркаса города и переносить строительство в другое место отказались, — сообщает издание «Навигатор».

Одним из поднятых вопросов стал перенос железнодорожной станции в Нижней Ельцовке. Пожелания местных жителей учли: станцию оставят на месте, от переноса ее на четную сторону улицы, ближе к жилым домам, отказались. Зато перемены коснуться станции «Обское море». Рассматривается предложение создать остановочную платформу на другой стороне Бердского шоссе. Так она станет ближе к НГУ.

А некоторые сибиряки пришли на слушания с протестными плакатами. Жители микрорайона «Щ», где уже не первый год идет борьба за сквер на улице Демакова, предлагают превратить в «зеленую зону» и территорию бывшего рынка Нижней зоны Академгородка. Сейчас этот участок находится в зоне общественно-деловой застройки, а мэрия планирует выставить его на продажу. На это начальник отдела озеленения ГУБО мэрии Светлана Гижицкая ответила, что не имеет ничего против перевода этой территории в зону общественных озелененных пространств. Эта новость так обрадовала жителей Советского района, что они тут же сбегали в соседний цветочный киоск за корзиной цветов, которую они вручили чиновнице после выступления в качестве благодарности за поддержку.

Но в некоторых вопросах участники слушания так и не смогли договориться и прийти к единому мнению. К примеру, некоторые жители Шлюза настаивали на том, что на Балтийской необходимо построить спорткомплекс. А некоторые новосибирцы были категорически против такой перспективы: ведь это здание буквально перекроет дренажную систему, что может привести к затоплению микрорайона.

Протокол мероприятия будет готов через 12 дней. После этого потребуется столько же времени, чтобы вынести по нему заключение. Опубликовать результаты должны до 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU