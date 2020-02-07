«Ветеринары говорили — умрет»: волонтеры спасли из отлова слепого кота

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:09:10+03:00

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Новосибирские волонтеры помогают слепому коту Тимоше, которого они забрали из отлова. Животное было сильно истощено, ветеринары давали плохие прогнозы, но зоозащитники решили не опускать руки.

— Мы его оттуда забрали в 2019 году. Он был истощенный, больной. Когда мы привели его на прием в ветклинику, то выяснилось, что он полностью слепой, с проблемными почками, да еще и возраст уже не маленький — 8 лет. Ветеринары тогда сказали, что, судя по анализам, котик нежилец. Но мы руки решили не опускать, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова. — И вот, спустя время, наш любимый Тимоша уже достаточно неплохо себя чувствует. Освоился в своем домике, иногда выбирается погулять по комнате. Ориентируется по запаху: любит все исследовать, обнюхивать. Сам по себе он очень добрый и ласковый котик.

несмотря на все успехи, которых удалось добиться волонтерам, уход за таким котом — дело непростое.Фото: "Кошкино Лукошко"

Но, несмотря на все успехи, которых удалось добиться волонтерам, уход за таким котом — дело непростое. Ежемесячно, по словам зоозащитников, на лекарства и специальный корм для Тимоши у них уходит около 10 тысяч рублей.

— Специальные препараты для почек стоят недешево, около 4 тысяч рублей, корм, который ему необходим, тоже дорогой — по 70 рублей за один маленький пакетик. У приюта таких средств нет, вот, только благодаря неравнодушным людям удается как-то это все тянуть, — пояснила зоозащитница. — Мы, конечно, думаем над тем, чтобы найти для Тимоши хозяина, но это не так легко. Этот человек, конечно же, должен будет осознавать, какая это ответственность: лечение, содержание и прочие моменты. Но если найдется тот, кто будет готов взять этого замечательного котика к себе домой — мы будем только за!

Если вы хотите помочь приюту в содержании Тимоши, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 5469 4400 2085 9337. А если вы готовы стать хозяевами этого большеглазого красавца, то свяжитесь с волонтерами по номеру телефона: 8-953-861-28-82.

ИСТОЧНИК KP.RU