«Ветеринары говорили — умрет»: волонтеры спасли из отлова слепого кота
Новосибирские волонтеры помогают слепому коту Тимоше, которого они забрали из отлова. Животное было сильно истощено, ветеринары давали плохие прогнозы, но зоозащитники решили не опускать руки.
— Мы его оттуда забрали в 2019 году. Он был истощенный, больной. Когда мы привели его на прием в ветклинику, то выяснилось, что он полностью слепой, с проблемными почками, да еще и возраст уже не маленький — 8 лет. Ветеринары тогда сказали, что, судя по анализам, котик нежилец. Но мы руки решили не опускать, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова. — И вот, спустя время, наш любимый Тимоша уже достаточно неплохо себя чувствует. Освоился в своем домике, иногда выбирается погулять по комнате. Ориентируется по запаху: любит все исследовать, обнюхивать. Сам по себе он очень добрый и ласковый котик.
несмотря на все успехи, которых удалось добиться волонтерам, уход за таким котом — дело непростое.Фото: "Кошкино Лукошко"
Но, несмотря на все успехи, которых удалось добиться волонтерам, уход за таким котом — дело непростое. Ежемесячно, по словам зоозащитников, на лекарства и специальный корм для Тимоши у них уходит около 10 тысяч рублей.
— Специальные препараты для почек стоят недешево, около 4 тысяч рублей, корм, который ему необходим, тоже дорогой — по 70 рублей за один маленький пакетик. У приюта таких средств нет, вот, только благодаря неравнодушным людям удается как-то это все тянуть, — пояснила зоозащитница. — Мы, конечно, думаем над тем, чтобы найти для Тимоши хозяина, но это не так легко. Этот человек, конечно же, должен будет осознавать, какая это ответственность: лечение, содержание и прочие моменты. Но если найдется тот, кто будет готов взять этого замечательного котика к себе домой — мы будем только за!
Если вы хотите помочь приюту в содержании Тимоши, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 5469 4400 2085 9337. А если вы готовы стать хозяевами этого большеглазого красавца, то свяжитесь с волонтерами по номеру телефона: 8-953-861-28-82.
ИСТОЧНИК KP.RU