Зима, до свидания? Узнали у синоптиков, что ждет Новосибирск на ближайшей неделе
В ближайшие дни капризная сибирская погода покажет свой характер: за окном будет то оттепель, то похолодание. По крайней мере, таков прогноз синоптиков.
- Днем 8 февраля будет плюс 1 - плюс 3 градуса, ожидается мокрый снег и метели, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - В воскресенье, 9 февраля воздух прогреется до 0 - плюс 2 градусов, опять же ожидается мокрый снег.
А в понедельник, 10 февраля, температура в течение дня понизится до минус 12 - минус 14 градусов, на дорогах будет гололед.
По данным портала гидрометцентра России, во вторник, 11 февраля, немного потеплеет - столбик термометра покажет минус 11 градусов. Такая же погода ждет новосибирцев и в среду, 12 февраля. А вот в четверг столбик термометра покажет уже минус 8 градусов, в пятницу погода тоже сильно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU