Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину со шрамом на левой щеке

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:42:15+03:00

Поисковики также отмечают, что сибиряк может находиться в разных районах города. Фото: "Лиза Алерт"

О его местонахождении ничего не известно с 31 января

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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Новосибирске 33-летнего Маненкова Николая Николаевича. Мужчина ушел из дома в микрорайоне Пашино 31 января. Куда сибиряк направился, никто не знал, и до этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные короткие волосы. На левой щеке — небольшой шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, черную толстовку, черные джинсы, коричневые кроссовки и черную шапку.

Поисковики также отмечают, что сибиряк может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Николай Николаевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU