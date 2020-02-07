Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину со шрамом на левой щеке
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Новосибирске 33-летнего Маненкова Николая Николаевича. Мужчина ушел из дома в микрорайоне Пашино 31 января. Куда сибиряк направился, никто не знал, и до этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.
— Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные короткие волосы. На левой щеке — небольшой шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, черную толстовку, черные джинсы, коричневые кроссовки и черную шапку.
Поисковики также отмечают, что сибиряк может находиться в разных районах города.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Николай Николаевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU