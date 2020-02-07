2020-02-07T15:57:44+03:00
Общество

Рейс из Бангкока в Новосибирск задержали на час

Об этом сообщается на сайте аэропорта
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час.Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Согласно расписанию рейс должен был прибыть сегодня, 7 февраля в 19:25. На онлайн-табло аэропорта «Толмачево» сообщается, что рейс задерживается и его расчетное время прибытия — 20: 35.

— Рейс действительно задерживают на час. Причины задержки пока неизвестны, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Напомним, в декабре 2019 года рейс «Новосибирск-Норильск» сначала задержали на сутки, а потом отменили. Причиной для этого стала плохая погода в Красноярском крае. Задерживались в тот день и другие рейсы. Из Абакана самолет прилетит с опозданием, улетит также с задержкой.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили

Предварительная причина — плохая погода в Красноярском крае (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Интеллект на морде написан»: очень умный кот Сократ умеет включать ноутбук
«Сугробы с человеческий рост»: девушка-инвалид оказалась в ловушке в собственной квартире
Коммунальщика, по вине которого мама с малышом провалились в яму, оштрафовали на 750 тысяч рублей
Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину со шрамом на левой щеке
Рейс из Бангкока в Новосибирск задержали на час
Прокуратура завела дело на управдома, по вине которого в доме рухнула крыша
Сибирячка умерла в отделе опеки Кировского района
Купоны Биглион: рассказываем, как абонентам МТС получить скидку 300 рублей
Новосибирцам рассказали, как стать самозанятым и применять налог на профессиональный доход
Детей выгнали на дорогу: единственную тропинку к остановке завалили снегом
Название новосибирских санаториев, куда из-за коронавируса свезут прилетевших из Китая, держат в секрете
«Его оттуда еле извлекли»: машину субариста раздавил «КамАЗ»
«Порвал вещи, разбил телевизор»: нашкодившего щенка вернули на улицу
«Ходить же можешь»: мальчику, сломавшему позвоночник на батуте, выплатят 40 тысяч рублей
Накрыло, как лавиной: пенсионера убила снежная глыба, упавшая с крыши
Сибиряка, улетевшего на машине в кювет, вытащила снегоуборочная техника
«Пусть встанет!»: кондуктор потребовала от мамы оплатить место, занятое ее ребенком, или освободить его
Круче Плющенко: собаки в париках, катающиеся на льду, позабавили новосибирцев
Осталась без обеда и ужина: сибирячка украла у бабушки продукты из холодильника
«Водители ему сигналили»: новосибирцев возмутил УАЗ, мешавший автобусам проехать к остановке
«Сидят в сугробе и дрожат от страха»: щенков выкинули в снег
Китайский коронавирус 2020: минздрав просит увеличить выпуск масок для Новосибирской области
«Все хорошо, но депиляция не помешает»: Митя Фомин подразнил подписчиков голым фото
«ГАИ можно, а вас нельзя?»: в новосибирской поликлинике врачи запретили снимать их на видео
Побоялся начальника: железнодорожник подделал документы, чтобы не получить выговор, и попал под суд
Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске уберут снег ночью 7 февраля
В Новосибирске 37 домов до утра остались без отопления и горячей воды
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в выходные