Рейс из Бангкока в Новосибирск задержали на час

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:57:44+03:00

Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час. Фото: Виктория МИНАЕВА

Об этом сообщается на сайте аэропорта

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Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Согласно расписанию рейс должен был прибыть сегодня, 7 февраля в 19:25. На онлайн-табло аэропорта «Толмачево» сообщается, что рейс задерживается и его расчетное время прибытия — 20: 35.

— Рейс действительно задерживают на час. Причины задержки пока неизвестны, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Напомним, в декабре 2019 года рейс «Новосибирск-Норильск» сначала задержали на сутки, а потом отменили. Причиной для этого стала плохая погода в Красноярском крае. Задерживались в тот день и другие рейсы. Из Абакана самолет прилетит с опозданием, улетит также с задержкой.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU