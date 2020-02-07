Рейс из Бангкока в Новосибирск задержали на час
Рейс из Бангкока в Новосибирск задерживают более, чем на час. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Согласно расписанию рейс должен был прибыть сегодня, 7 февраля в 19:25. На онлайн-табло аэропорта «Толмачево» сообщается, что рейс задерживается и его расчетное время прибытия — 20: 35.
— Рейс действительно задерживают на час. Причины задержки пока неизвестны, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».
Напомним, в декабре 2019 года рейс «Новосибирск-Норильск» сначала задержали на сутки, а потом отменили. Причиной для этого стала плохая погода в Красноярском крае. Задерживались в тот день и другие рейсы. Из Абакана самолет прилетит с опозданием, улетит также с задержкой.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейс «Новосибирск-Норильск» задержали на сутки, а потом отменили
Предварительная причина — плохая погода в Красноярском крае (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU