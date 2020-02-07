2020-02-07T14:57:27+03:00
Общество

Прокуратура завела дело на управдома, по вине которого в доме рухнула крыша

Инцидент произошел 29 января
Алена КУЛЕШОВА
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Прокуратура проверила дом на Народной, у которого перед новым годом обрушилась кровля.Прокуратура проверила дом на Народной, у которого перед новым годом обрушилась кровля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура проверила дом на Народной, у которого перед новым годом обрушилась кровля. К счастью, тогда никто из жителей не пострадал, но из-за образовавшихся в крыше отверстий, растаявший снег затопил квартиру на верхнем этаже.

— Прокуратура Калининского района возбудила в отношении управляющей компании, которая обслуживала этот дом, административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), — сообщили в областной прокуратуре.

Известно также, что управляющая компания уже полностью восстановила кровлю дома. И сейчас готова полностью возместить жильцам имущественный ущерб.

Напомним, инцидент произошел 29 января в многоквартирном доме по адресу улица Народная № 31/1. Предположительной, крыша просела под тяжестью снега. К счастью, никто из людей во время случившегося не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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