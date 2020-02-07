Прокуратура завела дело на управдома, по вине которого в доме рухнула крыша
Прокуратура проверила дом на Народной, у которого перед новым годом обрушилась кровля. К счастью, тогда никто из жителей не пострадал, но из-за образовавшихся в крыше отверстий, растаявший снег затопил квартиру на верхнем этаже.
— Прокуратура Калининского района возбудила в отношении управляющей компании, которая обслуживала этот дом, административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), — сообщили в областной прокуратуре.
Известно также, что управляющая компания уже полностью восстановила кровлю дома. И сейчас готова полностью возместить жильцам имущественный ущерб.
Напомним, инцидент произошел 29 января в многоквартирном доме по адресу улица Народная № 31/1. Предположительной, крыша просела под тяжестью снега. К счастью, никто из людей во время случившегося не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Просела под снегом»: в жилом доме в Новосибирске обрушилась крыша
Пострадавших и погибших нет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU