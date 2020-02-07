Сибирячка умерла в отделе опеки Кировского района

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:09:09+03:00

В мэрии сообщили, что данному инциденту не предшествовали никакие конфликты

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Трагический случай произошел в администрации Кировского района Новосибирска. Умерла одна из приемных мам, пришедших в отдел опеки и попечительства по личному делу. Предположительно, женщина скончалась от сердечного приступа.

В мэрии города Новосибирска эту информацию подтвердили. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что, вопреки слухам, данному инциденту не предшествовали никакие конфликты между женщиной и сотрудниками администрации:

— В отделе опеки и попечительства администрации Кировского района города Новосибирска конфликтов между сотрудниками и посетителями (приемной мамой, опекунами, попечителями) не происходило, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Родственники погибшей обратились в администрацию с требованием не предоставлять какую-либо информацию об их семье в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU