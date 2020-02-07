Коммунальщика, по вине которого мама с малышом провалились в яму, оштрафовали на 750 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:06:37+03:00

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Новосибирского коммунальщика оштрафовали за падение женщины с ребенком в яму с кипятком. Мастер участка не исправил ошибку подчиненного, и в итоге прорыв трубы размыл асфальт и превратил перекресток в ловушку. Обвиняемый признал вину и взял кредит, чтобы расплатиться с пострадавшими.

Напомним, ЧП произошло 17 сентября прошлого года, недалеко от входа в Центральный парк. Вечером Андрей и Наташа отправились гулять с двухлетним сыном, посадив его в коляску. Андрей разговаривал по телефону и отстал от жены на два шага. Внезапно асфальт под ногами мамы с коляской провалился, и женщина с ребенком упали в яму с кипятком.

К счастью, мама малыша успела дернуть коляску вверх, и мальчик не ушел с головой в воду. Андрей вытащил сына и жену, они получили ожоги — особенно сильно досталось ребенку. Кипяток обварил 20% кожи, но врачи быстро вывели его из шока и помогли восстановиться.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мастера участка. Вместе с подчиненным они ремонтировали трубы горячей воды, но подчиненный допустил ошибку, а мастер решил уехать с участка. А кипяток подмыл грунт и размягчил асфальт.

— Обвиняемый признал вину и компенсировал более полмиллиона рублей ущерба, плюс оплатил курортное лечение за 240 тысяч рублей. Для этих целей специально взял кредит, который будет выплачивать. Мы ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, — сообщил «КП-Новосибирск» помощник прокурора Центрального района Арсений Шабалин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732805" frameborder="0"></iframe> Яма, в которую провалилась женщина с коляской.

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ИСТОЧНИК KP.RU