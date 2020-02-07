2020-02-07T13:52:40+03:00
Умные вещи

Халява, приди! МТС раздает своим абонентам скидку 300 рублей на любой купон «Биглиона»!

Крупнейший агрегатор скидок «Биглион» в рамках акции МТС «Подарки каждую неделю!» дарит скидку в размере 300 рублей на любые купоны Biglion. Акция действует до 15 марта 2020 года
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Для того чтобы получить подарок, абоненту нужно зайти в приложение «Мой МТС», раздел «Выгода», или в приложение «МТС Cashback», раздел «Подарки», найти акцию и получить промокод от «Биглиона».

После этого на сайте «Биглион» абонент выбирает желаемую услугу, вводит в соответствующем поле промокод при оформлении заказа и получает дополнительную скидку в размере 300 рублей к покупке.

В Новосибирске в рамках этой акции доступны десятки салонов красоты, ресторанов и кафе, развлечения для детей и взрослых, занятия фитнесом и путешествия. Не пропустите! Промокод на скидку 300 рублей на купоны «Биглиона» действует ровно одну неделю - с 00.00 понедельника по 23.59 воскресенья. Зато каждый понедельник вы можете найти новый промокод!

Вместе с «Биглионом» в акции принимают участие «ДоДо Пицца» и BlackStar Burger. Каждую неделю всем участникам акции доступен один подарок от каждого партнера.

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Халява, приди! МТС раздает своим абонентам скидку 300 рублей на любой купон «Биглиона»!
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