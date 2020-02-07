Новосибирцам рассказали, как стать самозанятым и применять налог на профессиональный доход

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:28:54+03:00

С января 2020 года физические лица и предприниматели, работающие в одиночку, могут получить статус самозанятых

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Мера, разработанная в рамках нацпроекта, не имеет цели наполнить бюджет, а напротив, направлена на помощь в легализации бизнеса. Рассказываем, как стать самозанятым и каковы преимущества режима.

Официально закрепить за собой статус фрилансера можно без обращения в налоговую инспекцию. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог», завести личный кабинет «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России, на портале госуслуг или обратиться через уполномоченный банк. После этого можно загружать информацию о проданных товарах или оказанных услугах. Если произошла ошибка при формировании чека, допускается отмена операции.

Система посчитает налог автоматически до 12 числа каждого следующего месяца на основе внесенной предпринимателем информации. Проверить начисления и уплатить их нужно в течение следующих 13 дней (до 25-го числа) в приложении «Мой налог», на сайте ФНС России или по квитанции.

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут физические лица (граждане России и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, если сумма их дохода в год не превышает 2,4 млн руб. Они должны реализовывать товары (работы, услуги, имущественные права) на территории любого из субъектов страны, включенного в эксперимент по внедрению налога.

- Ключевое преимущество налога для самозанятых - прозрачность в расчете и работе для предпринимателей. Мы уже видим интерес со стороны бизнес-сообщества, несмотря на то, что режим начал работу с наступлением нового года. Совместно с региональным Управлением Федеральной налоговой службы мы надеемся продолжать консультировать по всем возникающим вопросам по этой теме, - подчеркнул региональный министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.