Детей выгнали на дорогу: единственную тропинку к остановке завалили снегом

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:10:14+03:00

Раньше к остановке вела небольшая, но удобная тропинка, а теперь — она завалена снегом. Фото: кадр из видео

Изменить размер текста: A A

Новосибирцам приходится идти по проезжей части, чтобы попасть на остановку. Раньше к ней вела небольшая, но удобная тропинка, а теперь — она завалена снегом.

— Ходим прямо по дороге, по мосту. До этого всегда тропинка на мосту в Морской совхоз чистилась, и добраться до остановки «Сады» можно было абсолютно спокойно, рассказала КП-Новосибирск местная жительница Надежда. — А в этом году, местная «шиномонтажка» и магазин, пока чистили свою территорию и нагребли горы снега по пять метров в высоту, который завалили проход на нашу тропинку. А ведь на эту остановку ходит много людей, в том числе и школьники, которые оттуда едут на учебу!

По словам сибирячки, местные жители думают обратиться в администрацию сельсовета, чтобы попытаться решить эту проблему. Женщина утверждает, что ходить вот так зимой — это полбеды. Настоящие проблемы начнутся весной, когда весь этот снег растает и превратиться лужи и слякоть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759398" frameborder="0"></iframe> Единственную тропинку к остановке завалили снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU