2020-02-07T13:10:14+03:00
Общество

Детей выгнали на дорогу: единственную тропинку к остановке завалили снегом

Сибиряки утверждают, что раньше тропинка чистилась исправно
Алена КУЛЕШОВА
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Раньше к остановке вела небольшая, но удобная тропинка, а теперь — она завалена снегом. Фото: кадр из видеоРаньше к остановке вела небольшая, но удобная тропинка, а теперь — она завалена снегом. Фото: кадр из видео
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Новосибирцам приходится идти по проезжей части, чтобы попасть на остановку. Раньше к ней вела небольшая, но удобная тропинка, а теперь — она завалена снегом.

— Ходим прямо по дороге, по мосту. До этого всегда тропинка на мосту в Морской совхоз чистилась, и добраться до остановки «Сады» можно было абсолютно спокойно, рассказала КП-Новосибирск местная жительница Надежда. — А в этом году, местная «шиномонтажка» и магазин, пока чистили свою территорию и нагребли горы снега по пять метров в высоту, который завалили проход на нашу тропинку. А ведь на эту остановку ходит много людей, в том числе и школьники, которые оттуда едут на учебу!

По словам сибирячки, местные жители думают обратиться в администрацию сельсовета, чтобы попытаться решить эту проблему. Женщина утверждает, что ходить вот так зимой — это полбеды. Настоящие проблемы начнутся весной, когда весь этот снег растает и превратиться лужи и слякоть.

Единственную тропинку к остановке завалили снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Детей выгнали на дорогу: единственную тропинку к остановке завалили снегом
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