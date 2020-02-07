2020-02-07T12:51:40+03:00
Здоровье

Название новосибирских санаториев, куда из-за коронавируса свезут прилетевших из Китая, держат в секрете

Известно лишь, что таких учреждений будет два
Татьяна СОЛОВОВА
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Пробирки с анализами доставляют в «Вектор» в таких термосах. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.Пробирки с анализами доставляют в «Вектор» в таких термосах. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.
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Из-за вспышки коронавируса в соседнем Китае по всей стране организуют специальные зоны для тех, кто прилетел из Поднебесной, и Новосибирская область не станет исключением. В регионе принять таких пациентов смогут в двух санаториях.

- Их названия пока не разглашаются, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в региональном Минздраве.

Однако доподлинно известно, что один из санаториев находится в ведомстве Новосибирска, другой - в ведомстве Бердска. Там в любой момент смогут организовать необходимое наблюдение.

- Всего в этих санаториях зарезервировано около 530 койкомест, - пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, именно в Новосибирской области разрабатывается вакцина против коронавируса. Исследования проводятся в центре вирусологии «Виктор»: предварительно, о результатыах работы сибирских вирусологов станет известно в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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