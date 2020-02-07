2020-02-07T17:27:17+03:00
Общество

«Интеллект на морде написан»: очень умный кот Сократ умеет включать ноутбук

Обмороженный сфинкс стал будильником для хозяев
Никита МАНЬКО
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Сфинкс-аристократ хочет быть единственным котом в семье.Фото: предоставлены Евгенией ПалатовойСфинкс-аристократ хочет быть единственным котом в семье.Фото: предоставлены Евгенией Палатовой
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Породистый «кот-будильник» ищет новый дом в Новосибирске после смерти заботливой хозяйки от онкологии. Три года назад очевидцы нашли сфинкса с обмороженными ушами в одном из домов Дзержинского района. Питомец чудом спасся от холода, и вскоре ему нашли новый дом. Одинокая женщина-юрист взяла его к себе — кот понравился своей необычностью, у него «ведь интеллект прямо на морде написан». Все эти годы 37-летняя хозяйка заботилась и любила кота, но в июле прошлого года скончалась от тяжелой болезни.

— Родственники увидели договор и вернули кота нам на передержку. Кот очень умный, но ему нужны ответственные хозяева, лучше старше 25 лет. Сфинксу идет шестой год, и после всего пережитого у него могут начаться проблемы со здоровьем, поэтому хозяев ищем надежных. Необыкновенно ласковый кот — он умеет включать ноутбук по утрам, может запустить на нем музыку, чтобы вам было легко вставать, — сообщила КП-Новосибирск Евгения Палатова.

Если вы хотите взять Сократа себе домой, свяжитесь с зоозащитниками по тел. 8-952-925-09-19.

Кот-будильник ищет дом в Новосибирске.Никита МАНЬКО

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Сейчас ей ищут новых хозяев.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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