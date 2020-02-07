2020-02-07T10:07:31+03:00
Общество

«Порвал вещи, разбил телевизор»: нашкодившего щенка вернули на улицу

Бездомный малыш пробыл у новых хозяев всего два дня
Ульяна ДЖАНКОВА
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Конфетка радовалась недолго, она, как и любой ребенок любит играть, но за это ее снова выгнали на улицу.Конфетка радовалась недолго, она, как и любой ребенок любит играть, но за это ее снова выгнали на улицу.
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Счастье щенка по кличке Конфетка длилось недолго. Девочку к себе забрала молодая пара, но через два дня ее вернули в холодную будку на улицу. Волонтер Наталья Штокер, которая нашла и временно приютила маленькую собачку, говорит КП-Новосибирск, что малышка теперь снова мерзнет одна в будке.

— Взяли щенка, а через пару дней позвонил молодой человек и сказал, чтобы я забрала Конфетку обратно. Оказывается, она подрала им вещи, разбила телевизор, он, сказал, что она ни к чему не приучена, а значит, не нужна, — вспоминает Наталья. — Я не могу сейчас взять щенка, у меня сломана руку, туго с деньгами, но я нашла будку, постелила там солому. Конфетка сейчас там одна.

Щенок снова одна в холодной будке.

Щенок снова одна в холодной будке.

Эта история началась несколько месяцев назад. Наталья живет в дачном домике СНТ «Сибирь». Говорит, что как-то на дорогу вышла собака и вывела с собой семерых щенят, они были еще совсем крохами.

Видимо, животное не справлялось, и поэтому пришла просить помощи у людей. Наталья говорит, что двух мальчиков разобрали быстро, четырех девочек забрала к себе бабушка на передержку, до февраля. А Конфетку взяла к себе молодая пара.

Если не найдется хозяин, то и четыре ее сестренки будут жить также в будке.

Если не найдется хозяин, то и четыре ее сестренки будут жить также в будке.

В итоге сейчас не только Конфетке, но и еще четырем ее сестричкам нужен надежный хозяин, который закроет глаза на мелкие пакости, и поймет, что это малыши, которых надо всему обучить. Наталья говорит, что лучше всего щенкам подойдет частный дом, нежели квартира.

Если вам приглянулись щенки, звоните по телефону 8 — 962 — 840 — 63 — 65, Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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