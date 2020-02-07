«Ходить же можешь»: мальчику, сломавшему позвоночник на батуте, выплатят 40 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:12:34+03:00

После неудачного трюка школьник до сих пор не может сидеть, а задания на уроках он выполняет лежа

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В Новосибирске Центральный районный суд вынес решение о том, чтобы наказать батутный центр. В прошлом году там 10-летний мальчик сломал позвоночник. Суд постановил взыскать с центра 40 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист Евгений Митрофанов. По его мнению, сумма маленькая, ведь здоровье ребенка серьезно пошатнулось.

— Аниматор проводил конкурс на самый красивый трюк. Родителям сказали, что они могу погулять, поэтому их рядом не было, — рассказал КП-Новосибирск Евгений. — У мальчика перелом позвоночника. Он полгода корсет носил, даже в школе занимался лежа на парте, так как долго стоять не мог из-за сильной боли, а сидеть запрещено. Считается, видимо, если ходить можешь, то ничего страшного. 40 тысяч рублей — разве это справедливо. По меньшей мере, должно быть 250 тысяч рублей, чтобы покрыть лечение и восстановление.

Сейчас юрист и родители мальчика думают, что делать дальше: ввязываться ли в дальнейший судебный спор. Они ждут, когда им отдадут решение, чтобы посмотреть, чем судья руководствовался, когда назначал такую компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU