Сибиряка, улетевшего на машине в кювет, вытащила снегоуборочная техника

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:31:04+03:00

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В пятницу, 7 февраля, водителю снегоуборочной машины пришлось не только разгребать сугробы, но и спасать автомобилиста, ехавшего на «Suzuki Liana». Он не справился с управлением, вылетел на встречку, а потом в кювет. Его смог затормозить только сугроб. Водитель не пострадал, а вот машину нужно будет везти в ремонт. Все произошло на дороге между Академгородком и Кольцово. Видео спасательной операции опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Ему повезло дважды: сначала, что никто в это время не ехал во встречном направлении, а потом, что рядом была снегоуборочная техника, которая за 40 минут вытащила машину из снега, — написал в паблике очевидец.

Подписчики паблика отметили отзывчивость водителя снегоуборочной техники за то, что не бросил автомобилиста в беде, ведь неизвестно, сколько бы ему пришлось провести времени рядом со своей машиной, пока ее вытащили.

В Новосибирске автомобилиста, улетевшего с трассы, достал снегоуборочный экскаватор .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU