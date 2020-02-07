2020-02-07T06:30:37+03:00
Общество

«Пусть встанет!»: кондуктор потребовала маму оплатить место, занятое ее ребенком, или освободить его

Сибирячка посчитала это хамством
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске кондуктор и пассажирка поскандалили из-за ребенка. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске кондуктор и пассажирка поскандалили из-за ребенка. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске произошел конфликт между кондуктором троллейбуса и пассажиркой. Дело в том, что ее ребенок сел на свободное место. Кондуктор потребовала оплатить проезд ребенка, либо освободить место. Женщина возмутилась, ведь проезд в общественном транспорте для детей до семи лет по правилам бесплатный.

— Вчера с ребенком сели в полупустой троллейбус маршрута №5 с остановки «Ереванская» до «Площади Калинина». Ребенок сел. Когда подошла кондуктор, я подала 100р. На что она спросила вам 2 билета? Я ответила, что один, так как ребенок еще ходит в сад. Она подала сдачу 50 рублей и все. Я спросила, сколько стоит проезд, на что ответа не услышала, она пошла дальше. Когда она подошла к нам, я спросила, неужели ей принципиально, чтобы ребенок стоял, она ответила, что да. В законе написано, что детям до 7 лет проезд бесплатный. Если бы мест свободных не было, то, конечно же, ребенок стоял, но так как было свободно, ребенок и сел, — рассказала женщина в соцсети.

Свою перепалку с кондуктором сибирячка сняла на видео. Ролик она опубликовала в группе «Инцидент Новосибирск». Женщина спрашивает, может, она не права?

Эту ситуацию мы попросили прокомментировать юриста Марину Пьянкову.

— По правилам проезда в общественном городском транспорте пассажир вправе провозить бесплатно ребенка не старше семи лет без предоставления ему отдельного места. Если он занимает место, а мама стоит, то в такой ситуации не считается, что он занимает место, другое дело если сидят оба, тогда нужно купить два билета, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

В Новосибирске кондуктор и пассажирка поскандалили из-за ребенка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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