Круче Плющенко: собаки в париках, катающиеся на льду, позабавили новосибирцев
Огненное шоу на льду устроили собаки в париках. Необычные фигуристы вышли на каток у театра оперы и балета. Зрелище незабываемое!
Ветер и Баста и сами не ожидали от себя такой прыти. Они так уверенно и смело ворвались на каток, что потом долго не могли остановиться: лапы с непривычки не слушались, путались, даже когти никак не моги затормозить стремительный полет этих рыжих бестий. От удовольствия пищали не только собаки, но и дети вместе со своими родителями.
— Это было что-то нереальное! Столько позитива я не встречал еще никогда. Люди окружили собак, фотографировались с ними, интересовались, что это за порода. Никто не ворчал, почему собаки без намордников и поводков, — рассказал хозяин животных Николай Якуб.
Владелец собак в париках снял на видео, как Баста и Ветер катаются на льду и отправил его в редакцию КП-Новосибирск.
После танцев на катке Николай устроил своим собакам фотосессию возле достопримечательностей площади Ленина. Судя по снимкам, псы — модели со стажем, они с удовольствием позировали, показывали себя с выгодных ракурсов.
Напомним, Баста и Ветер — венгерские выжлы, очень умные и послушные собаки. Псы прославились после того, как изображали львов у входа в метро. Животных отличает яркая окраска и шевелюра. Как оказалось, это не стрижка, а всего лишь парик.
В Новосибирске рыжие собаки в париках позабавили людей на катке.
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ИСТОЧНИК KP.RU