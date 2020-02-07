Осталась без обеда и ужина: сибирячка украла у бабушки продукты из холодильника

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:38:55+03:00

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Необычное ограбление произошло в Здвинском районе. Женщина залезла в дом к 80-летней бабушке. Внутрь она проникла через веранду. Она не взяла ничего, кроме продуктов: опустошила весь холодильник и сбежала. Когда пожилая женщина вернулась домой, она обнаружила, что в доме нет еды. Пенсионерка обратилась к полицейским.

— Это произошло 4 февраля в доме по улице Трудовой в селе Здвинск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая за кражу 43-летняя жительница Здвинского района, — рассказала в пресс-службу ГУ МВД по Новосибисркой области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Съесть украденное воровка не успела: продукты вернули бабушке. Проводится расследование, может, это не первая такая вылазка у «голодной» женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU