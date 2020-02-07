2020-02-07T03:50:24+03:00
Общество

«Водители ему сигналили»: новосибирцев возмутил УАЗ, мешавший автобусам проехать к остановке

Прохожий снял машину на видео, после чего автомобилист вышел на разборки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы возмутились мешавший автобусам припаркованной машине. Фото: стоп-кадрНовосибирцы возмутились мешавший автобусам припаркованной машине. Фото: стоп-кадр
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Жителя Новосибирска возмутил УАЗ, припарковавшийся перед остановкой «Площадь Ленина». Мужчина снял на видео, как общественный транспорт пытается объехать машину, и высадить пассажиров на остановке.

— Молодой человек из УАЗика догнал меня, пытался отобрать телефон, угрожал, заявляя мне, что я не имею права снимать его автомобиль. К сожалению, он так и не понял, что создает помеху не только пассажирам и общественному транспорту, но и другим участникам движения, так как общественный транспорт вынужден останавливаться во второй полосе, — написал новосибирец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

То, что внедорожник на самом деле мешал проехать автобусам, говорят и другие прохожие.

— Проходила мима с ребенком в этот момент. Видели ситуацию. Мужчина реально мешал движению автобусов. Водители ему сигналили, толку не было. Хотя место для парковки было достаточно. Мужчина в машине был агрессивно настроен. Это было видно и чувствовалось даже со стороны. А парень, который снимал, был спокойный, не обращая внимания на крики мужчины, — рассказала сибирячка Анна А.

Юрист Марина Пьянкова говорит, если, на ваш взгляд, автомобилист нарушает правила дорожного движения, то можно сфотографировать это, чтобы на фото четко было видно, что именно не так, заполнить специальную форму на сайте ГИБДД и отправить снимок, сотрудники установят, было ли на самом деле нарушение или нет, примут меры.

Новосибирцев возмутил внедорожник, мешавший автобусам проехать к остановке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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