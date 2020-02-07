«Сидят в сугробе и дрожат от страха»: щенков выкинули в снег

7 Февр. 2020 2020-02-07T02:52:19+03:00

В Искитиме щенков выбросили в сугроб. Фото: «Подслушано в Искитиме»

Малышам ищут нового хозяина, который о них позаботится

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В Искитиме жители возмущены поступком неизвестного им владельца собаки. Он бросил умирать троих щенков. Вывез их и оставил в снегу. Малыши прижались друг к другу и боязливо озираются вокруг, дрожат от страха.

Их нашли прохожие недалеко от школы №7, в районе улицы Кооперативной. Там находятся частные дома. Возможно, туда специально подбросили щенков в надежде, что кто-то возьмет себе охранника во двор.

О брошенных животных жители написали в группе «Подслушано в Искитиме». Также они по камерам наружного видеонаблюдения посмотрели, кто мог бросить щенков, в объектив попала только одна машина, но камера сам момент того, как животных выбрасывали, не зафиксировала. Подписчики паблика уверены, что хозяина не накажут.

— Выкинули щенков, по камерам видно, что больше никаких машин не было, и никто не ходил, помогите пристроить, — написал в группе Николай П.

Временно щенков приютил у себя местный житель, он их напоил и накормил.

Кому приглянулись малыши, звоните по телефону 8 — 960 — 780 — 02 — 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU